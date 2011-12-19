〔企业结盟〕新加坡GLP和中国投资公司将合资16亿美元收购日本资产

路透新加坡12月19日电---新加坡Global Logistic Properties (GLP)周一表示,已经与中国主权基金--中国投资公司[CIC.UL]合作,将以16亿美元收购位於日本的15项物流资产.

GLP的最大股东为新加坡政府投资公司[GIC.UL],GLP将与中国投资公司各出资50%成立合资公司,买进领盛投资管理公司(LaSalle Investment Management)的资产.

GLP在一份公告文件中表示,资产内容包括770,989平方米楼板面积的地产,其中有超过90%是位於大东京地区及大阪.(完)