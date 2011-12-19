〔企业结盟〕新加坡GLP和中国投资公司将合资16亿美元收购日本资产

标题新闻：本周美国活跃钻机增加8座至591座，为2015年10月来最高，15周内第14周增加-贝克休斯
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路透新加坡12月19日电---新加坡Global Logistic Properties (GLP)周一表示,已经与中国主权基金--中国投资公司[CIC.UL]合作,将以16亿美元收购位於日本的15项物流资产.
GLP的最大股东为新加坡政府投资公司[GIC.UL],GLP将与中国投资公司各出资50%成立合资公司,买进领盛投资管理公司(LaSalle Investment Management)的资产.
GLP在一份公告文件中表示,资产内容包括770,989平方米楼板面积的地产,其中有超过90%是位於大东京地区及大阪.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透伦敦2月10日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周五普遍上涨，因美国总统特朗普承诺将很快宣布税改计划，中国经济数据强劲，重燃对全球通胀上升的担忧。