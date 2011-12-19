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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 17:26 BJT

《外汇动态》欧元兑美元下档目标是1.2870美元--摩根士丹利

0917GMT--考虑欧元区国家主权评级进一步下调风险,摩根士丹利预计欧元将逐步走低,但是表示临近年底日内交易或震荡.

分析师希望在欧元兑美元涨至1.31时卖出欧元,目标是1.2870,停止位在1.3170.

欧元兑美元EUR=最新下跌0.1%,报1.3018美元.

--编译 田建华; 审校 高琦

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