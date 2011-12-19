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市场报道 | 2011年 12月 19日 星期一 17:24 BJT

《外汇动态》一个月价平期权隐含波动率下跌,因欧元/美元波动区间收窄

0907GMT--交投清淡,且欧元/美元波动区间收窄,使得一个月期价平期权隐含波动率EUR1MO=在11.5%附近,而上周中段该报价接近15%.

欧元兑美元EUR=现汇似乎已陷於1.30上下各0.005美元区间波动.若朝向1.3085突破,或触发停止单.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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