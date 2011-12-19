〔欧洲汇市〕英镑/欧元接近10个月高位,兑美元因风险偏好降温下滑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 英镑兑欧元接近10个月高位 * 英镑兑美元走势不稳,因风险偏好降温 * 英国央行本周会议记录可能提供关於量化宽松的线索 路透伦敦12月19日电---英镑兑欧元周一盘旋於10个月高位附近,受欧元区国家可能被下调评级的忧虑支撑.不过英国经济脆弱形势和风险偏好降温,打压英镑兑美元下滑. 朝鲜(北韩)领导人金正日去世的消息令风险偏好受到压抑.欧元区人气脆弱依旧,本月稍早的欧盟峰会未能稳定欧元区债市及缓解银行业资金压力,令该地区国家信用评级面临调降可能.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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