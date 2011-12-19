〔欧洲金融〕西班牙新政府不排斥通过加税以缩减赤字

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透马德里12月19日电---西班牙人民党的秘书长Dolores Cospedal周一表示,即将上台执政的人民党不排斥通过加税来实现公共赤字目标.西班牙候任首相Mariano Rajoy稍後将对议会发表首次演说.
Cospedal接受电台专访时的言辞透露出,人民党之前坚持认为加税会损及经济复苏的立场,可能有所软化.
"我们需要看一看财务状况.我们的立场是不加税,因为经济在我们需要这麽做之前就能复苏.但如果赤字超出预期,政府将不得不作出决定,"Cospedal在接受专访时称.
西班牙今年公共赤字相对国内生产总值(GDP)比例料将超出6%的目标,中间偏右的新政府之前已表示,将坚守明年赤字/GDP比重为4.4%的目标.
Rajoy周一稍晚将向国会提出首波改革的纲要,为弥补上述缺口,将需要找出大约300亿欧元的预算削减或增税来源,即便经济正滑向衰退.
部分经济学家表示,Rajoy拥有上调增值税的空间,因为西班牙的增值税率在欧元区中处於最低水平之一.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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