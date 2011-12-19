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亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 17:52 BJT

〔中港股市〕港股下跌,沪市测试33个月新低

* 恒指收低1.2%,沪综指收低0.3%

* 港股上周五涨势在清淡市况下尽数回吐

* 朝鲜(北韩)领导人金正日逝世的影响尚不明确--基金经理

路透香港12月19日电---港股及沪市周一因朝鲜最高领导人金正日过世的消息而加速下跌,但稍後又扳回部分跌幅,表现超越亚洲多数股市.

空头回补令港股稍後扳回一城,沪市则是因跌深个股涌现低接买盘而获提振.

恒生指数.HSI收低1.18%,报18,070.21点.恒生国企指数.HSCE跌1.42%至9,727.08点.

copy沪综指.SSEC收低0.3%,报2,218.235点,脱离盘中所及33个月低位.

两市成交均偏低.

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