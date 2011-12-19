〔中港股市〕港股下跌,沪市测试33个月新低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收低1.2%,沪综指收低0.3%
* 港股上周五涨势在清淡市况下尽数回吐
* 朝鲜(北韩)领导人金正日逝世的影响尚不明确--基金经理
路透香港12月19日电---港股及沪市周一因朝鲜最高领导人金正日过世的消息而加速下跌,但稍後又扳回部分跌幅,表现超越亚洲多数股市.
空头回补令港股稍後扳回一城,沪市则是因跌深个股涌现低接买盘而获提振.
恒生指数.HSI收低1.18%,报18,070.21点.恒生国企指数.HSCE跌1.42%至9,727.08点.
copy沪综指.SSEC收低0.3%,报2,218.235点,脱离盘中所及33个月低位.
两市成交均偏低.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。