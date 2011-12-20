中国称支持俄罗斯提交的叙利亚决议草案

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月19日电---中国外交部周一表示，中方支持俄罗斯上周向联合国安理会提交的叙利亚决议新草案。

该草案为安理会打破僵局提供了一次机会，并首次针对阿萨德政府的镇压行为发表宗旨声明。

安理会因制裁叙利亚分成了两派，一派是对叙利亚持严厉批判态度的西方国家，一派是避免指责阿萨德政权的俄罗斯、中国和不结盟国家。

作为叙利亚的长期盟友兼武器供应国，俄罗斯上周四向西方国家的立场迈进了一步。俄罗斯意外地向联合国提交了一份草案决议，该决议加大了对叙利亚流血冲突的抨击。

中国外交部发言人刘为民表示：“如安理会讨论叙局势，应有助於缓解叙紧张局势，有助於推动政治对话，化解分歧，有助於维护中东地区的和平与稳定。”

刘为民在例行的新闻发布会上表示：“中方支持俄罗斯向安理会提交的涉叙利亚决议草案，赞赏俄致力於解决叙危机的建设性努力，愿就此与有关各方保持沟通。”（完）