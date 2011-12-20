中国称支持俄罗斯提交的叙利亚决议草案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月19日电---中国外交部周一表示，中方支持俄罗斯上周向联合国安理会提交的叙利亚决议新草案。
该草案为安理会打破僵局提供了一次机会，并首次针对阿萨德政府的镇压行为发表宗旨声明。
安理会因制裁叙利亚分成了两派，一派是对叙利亚持严厉批判态度的西方国家，一派是避免指责阿萨德政权的俄罗斯、中国和不结盟国家。
作为叙利亚的长期盟友兼武器供应国，俄罗斯上周四向西方国家的立场迈进了一步。俄罗斯意外地向联合国提交了一份草案决议，该决议加大了对叙利亚流血冲突的抨击。
中国外交部发言人刘为民表示：“如安理会讨论叙局势，应有助於缓解叙紧张局势，有助於推动政治对话，化解分歧，有助於维护中东地区的和平与稳定。”
刘为民在例行的新闻发布会上表示：“中方支持俄罗斯向安理会提交的涉叙利亚决议草案，赞赏俄致力於解决叙危机的建设性努力，愿就此与有关各方保持沟通。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。