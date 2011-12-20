《交易视点》中国转债市场操作思路仍应控制仓位,持有安全品种--中金

路透上海12月20日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，转债市场基本的操作思路仍是，控制仓位并持有安全性品种，博弈短期技术反弹和埋伏中期股市转机。在2,300点之下，仍建议投资者耐心等待股市深跌和新券供给过程中的低吸机会。

**策略观点**

我们上周曾判断转债市场回到了安全区域，建议前期进行波段操作的投资者转向关注低位增持机会。虽然股市上周表现较差，但非大盘转债、国投、国电等个券周中都曾出现一定的低吸价值，至少表现出不错的抗跌性。

放在股市长期震荡市的大背景下，面对上周五股市的技术反弹，暂不建议投资者追涨。个券的排序仍是，重仓中行和非银行大盘转债，适量持有国投、国电、工行、中鼎、深机等个券，唐钢、新钢转债仍是短融替代品。

个券方面，电力转债基本面有改善，建议继续关注回补仓位机会；澄星转债经过近期持续调整，该转债在上周曾出现低吸机会；上周还有不少投资者博弈新钢转债触发回售条款。除非股价大幅低於4.55元，否则赌转债回售的胜算概率显然不及赌股价上涨。

此外，中鼎正股上周五盘中一度出现暴跌，午後收复大部分失地。公司基本面没有太大变化，不排除年底流动性因素使然。该转债流动性不佳，基本面特色鲜明且有好转迹象，仍建议投资者左侧逐步低吸。

**热点个券**

工行为何平价溢价率如此低？除同质个券供给担忧和个券因素外，主要源於投资者对股市的悲观预期。工行转债更像是一个股市的情绪指标。在股市趋势不明朗的情况下，我们敢肯定的只是，其性价比明显好过正股，但能否有绝对回报要看持券周期。而中行转债由於债底和转股价修正预期的保护，享受了明显更高的平价溢价率。

非银行大盘转债转股价修正尘埃落定，发行人力保转债价格不大幅偏离面值才是最终目标，转股价调整多少完全是相机抉择的结果。相对而言，非银行大盘转债估值水平应该略微超过银行转债、电力转债。当然，在系统性风险下，这种估值差异不会太大。

我们继续仍将安全性更好的中行转债作为短期的首选品种，非银行大盘转债暂居其後。而对依赖平价支撑的工行转债，由於股市还没有出现走强的信号，我们暂时仍不建议重仓持有。(完)

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