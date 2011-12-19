〔马来西亚期市〕棕榈油上涨,因市场担忧南美炎热天气损及大豆产量

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达12月19日电---马来西亚毛棕榈油期货周一上涨,因投资者愈发担忧炎热天气将损及南美大豆产量,因这可能会限制全球食用油供给.
不过由於亚洲金融市场下滑,令棕榈油涨幅受限.
交易员表示,市场的焦点目前在金正日死讯,不过焦点可能会转回欧洲数国评级可能被调降之上.
一家外国经纪商的交易员说:"股市下跌对棕榈油产生了一定的影响.最终市场将转向基本面:出口和生产双双放缓."
指标3月棕榈油合约收高1.2%,报每吨3,020马币(林吉特).
成交量为16,811口. (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。