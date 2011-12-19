版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 18:47 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油上涨,因市场担忧南美炎热天气损及大豆产量

路透雅加达12月19日电---马来西亚毛棕榈油期货周一上涨,因投资者愈发担忧炎热天气将损及南美大豆产量,因这可能会限制全球食用油供给.

不过由於亚洲金融市场下滑,令棕榈油涨幅受限.

交易员表示,市场的焦点目前在金正日死讯,不过焦点可能会转回欧洲数国评级可能被调降之上.

一家外国经纪商的交易员说:"股市下跌对棕榈油产生了一定的影响.最终市场将转向基本面:出口和生产双双放缓."

指标3月棕榈油合约收高1.2%,报每吨3,020马币(林吉特).

成交量为16,811口. (完)

--编译 王洋;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐