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债券 | 2011年 12月 19日 星期一 18:58 BJT

〔标题新闻〕已采取的欧元区主权债担保和"救助"欧元的机制力度仍不够--意大利总统纳波利塔诺

注:纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7ML01T]

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