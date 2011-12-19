(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行缩量,一二级几无利差料收益率续持稳

* 一年央票一二级利差基本被"抹平"

* 明日发行量缩减约三成,预计收益率续稳

* 提前锁定净回笼格局,央行坚持"微调"

路透上海12月19日电---中国人民银行公开市场明日将发行260亿元人民币一年期央行票据,发行量较上周缩减约三成.央行适度弱化操作力度,为年底旺盛的资金需求提前做准备.考虑到一二级利差基本被"抹平",投机需求大大降低,预计该期央票收益率将续维稳.

"一二级没有利差,现在投机需求不大,"北京一保险公司分析师指出.

央行上周二发行的380亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第四周持平於3.4875%;同时还进行了350亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

二级市场上,剩余期限约0.989年的央票1101096券tCN1101096=CFXM最新双边报价收益率为3.4950%/3.4750%.

上述分析人士并认为,本周公开市场到期量延续萎靡,一年期央票的量已提前锁定净回笼.而此前连续三周的资金净回笼,已将12月初调降存款准备金率所释放的资金回收约一半.由此可见,央行仍坚持"微调",并不希望市场流动性过度宽松.

央行公开市场上周净回笼730亿元,连续三周的净回笼资金规模已达1,980亿元,令稍早存款准备金率下调释放的半数流动性再回央行手中,不过市场资金面仍较为宽松.

中国央行从12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率,约向市场释放了3,500-4,000亿元流动性.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 260

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 150

====================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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