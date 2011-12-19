〔伦敦美债〕公债价格小跌,金正日逝世引发的避险买盘消退

路透伦敦12月19日电---美国公债周一小跌,因朝鲜领导人金正日逝世引发的避险买盘消退.不过随着年底投资者纷纷将资金蕴藏于低风险资产之内,美国公债料受到支撑.

美债期货TYv1下跌3/32至131-5/64,脱离在亚洲时段创下的高位131-11/32,当时金正日逝世的消息促使投资者纷纷买进低风险资产.

不过在欧洲交易时段避险买盘消退,德国公债转跌,欧洲股市也高开.