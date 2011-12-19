〔国际油市〕石脑油裂解价差改善,受北亚买家持续买需支撑

路透新加坡12月19日电---行业消息人士称,亚洲石脑油裂解价差连续第三个交易日改善,受北亚买家持续买需支撑.

路透数据显示,1月石脑油裂解价差周一缩窄0.93美元,较布兰特原油每桶贴水6.36美元,为自10月3日以来最高.

交易员称,统一价格(flat price)降低,以及韩国和台湾的持续买需都使石脑油升水获得支撑.

他们称,日本丸善石油化学公司开始准备重启位於东京附近千叶的年产48万吨石脑油的裂解装置,或使石脑油价格受到支撑,该设施在一周前因控制面板起火後停产.[ID:nCN1293432]

"台塑等北亚裂解商有大量买盘,因此整体需求良好,"一名交易员表示.

他又称,由於原油价格降低,买家对裂解商的容忍度也增大.

日本公开规格2月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌0.50美元,至每吨884.50美元.

石脑油裂解价差上涨6.47美元至每吨111.63美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.93美元至每桶12.29美元

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 884.00/885.00 885.00 -0.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 95.91/96.01 95.98 -0.02

97号现货汽油GL97-SIN 112.80/112.90 113.40 -0.55

95号现货汽油GL95-SIN 110.95/111.05 111.90 -0.90

92号现货汽油GL92-SIN 108.20/108.30 109.20 -0.95

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 12.19/12.39 13.22 -0.93 (完)