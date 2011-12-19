版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 19日 星期一 20:21 BJT

〔国际油市〕超低硫柴油升水继续下滑,因欧洲柴油价差转至负区间

路透新加坡12月15日电---亚洲超低硫柴油升水周一继续下跌,因欧洲柴油价差转至负区间.

含硫为10ppm柴油的现货价差下跌0.15美元至每桶2.75美元,因亚洲至欧洲套利窗口关闭.

另一方面,高硫柴油的需求继续提供支撑.贸易商表示,中国南方船用燃料油市场的需求升温.

与此同时,贸易商表示,朝鲜最高领导人金正日去世的消息对柴油和航煤市场的影响很小.

1月柴油裂解价差下跌0.04美元至每桶18.39美元.

1月航煤裂解价差下跌0.15美元,报每桶18.92美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 118.30 118.70 118.50 119.60 -1.10 -0.92

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.03 119.43 119.23 120.34 -1.11 -0.92

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.93 120.33 120.13 121.25 -1.12 -0.92

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.38 120.78 120.58 121.70 -1.12 -0.92

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 118.45 119.51 -1.06 -0.89

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 117.65 118.78 -1.13 -0.95 (完)

--编译 王洋;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐