〔国际油市〕超低硫柴油升水继续下滑,因欧洲柴油价差转至负区间

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月15日电---亚洲超低硫柴油升水周一继续下跌,因欧洲柴油价差转至负区间.
含硫为10ppm柴油的现货价差下跌0.15美元至每桶2.75美元,因亚洲至欧洲套利窗口关闭.
另一方面,高硫柴油的需求继续提供支撑.贸易商表示,中国南方船用燃料油市场的需求升温.
与此同时,贸易商表示,朝鲜最高领导人金正日去世的消息对柴油和航煤市场的影响很小.
1月柴油裂解价差下跌0.04美元至每桶18.39美元.
1月航煤裂解价差下跌0.15美元,报每桶18.92美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 118.30 118.70 118.50 119.60 -1.10 -0.92
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.03 119.43 119.23 120.34 -1.11 -0.92
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.93 120.33 120.13 121.25 -1.12 -0.92
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.38 120.78 120.58 121.70 -1.12 -0.92
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 118.45 119.51 -1.06 -0.89
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 117.65 118.78 -1.13 -0.95 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。