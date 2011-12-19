〔国际油市〕燃料油1/2月价差放量小涨,预计涨势受限

路透新加坡12月19日电---周一亚洲燃料油市场连续第二日走强,成交超过60万吨,提振新近成为即期跨月价差的1/2月价差升向每吨10美元.

不过现货价差连续第六日延续下行趋势,跌至每吨8.00美元左右,显示过去两至三个月刷新纪录的升水走势将终结,至少暂告一段落.

交易商称,1月基本面在特别规格、高密度和高粘度原材料之间更为平衡,且点价活动减少,因多数市场人士,刚刚结束的多头走势中获利颇丰,正为年底清算账户.

"对於多数市场人士而言,这是不错的两至三个月,每个人对於近月价差的方向把握差不多.这也是该价差为什麽能攀升到如此高度,且维持如此一段时间."西方一驻新加坡交易员称.

"这次涨势有限,今日交投活动可见一斑--单单1/2月就成交超过60万吨,但价差才上涨0.25美元.这是明显的信号--许多市场人士认为当前水准已经升至卖出水准."

1/2月价差上周五转为即期价差,收於每吨9.63美元,较上日上涨0.25美元.

1月和2月燃料油裂解价差分别下跌0.58美元,至每桶3.35美元和4.27美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 638.25 638.75 638.50 643.75 -5.25 -0.82

现货380CST燃料油 FO380-SIN 625.70 626.10 625.90 629.15 -3.25 -0.52

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 650.00 652.00 651.00 653.00 -2.00 -0.31

380CST船用燃料油升水 24.30 25.90 25.10 23.85 1.25

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF8.00 8.60 8.30 9.75 -1.45 -14.87

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF8.00 8.60 8.30 9.38 -1.08 -11.47(完)