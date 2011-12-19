〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.240%,投标倍数为3.45

金属期市：期铜价格触及2015年5月以来最高，因智利Escondida铜矿罢工
路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透华盛顿12月19日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率
高值 0.240%
中值 0.229%
低值 0.166%
价格/得标
价格 99.771630
高值得标比率 91.24%
投标倍数 3.45
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,009,000
总投标 120,756,451,400
竞争性投标得标 34,834,727,600
非竞争性投标得标 165,281,400
FED附加 1,133,425,000
初级市场交易商投标 88,548,000,000
初级市场交易商得标 22,175,420,000
直接投标 18,435,000,000
直接投标得标 5,118,137,600
间接投标 13,608,170,000
间接投标得标 7,541,170,000
发行细节
发行日 2012/01/03
到期日 2013/12/31
CUSIP码 912828RW2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1
--编译 洪曦;审校 利棣儿
路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透伦敦2月10日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周五普遍上涨，因美国总统特朗普承诺将很快宣布税改计划，中国经济数据强劲，重燃对全球通胀上升的担忧。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选