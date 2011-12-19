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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 02:10 BJT

〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.240%,投标倍数为3.45

路透华盛顿12月19日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.240%

中值 0.229%

低值 0.166%

价格/得标

价格 99.771630

高值得标比率 91.24%

投标倍数 3.45

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,009,000

总投标 120,756,451,400

竞争性投标得标 34,834,727,600

非竞争性投标得标 165,281,400

FED附加 1,133,425,000

初级市场交易商投标 88,548,000,000

初级市场交易商得标 22,175,420,000

直接投标 18,435,000,000

直接投标得标 5,118,137,600

间接投标 13,608,170,000

间接投标得标 7,541,170,000

发行细节

发行日 2012/01/03

到期日 2013/12/31

CUSIP码 912828RW2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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