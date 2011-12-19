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市场报道 | 2011年 12月 19日 星期一 22:44 BJT

〔美国股市〕上周深跌後反弹开高,解决欧债危机计划缓解地缘政治担忧

路透纽约12月19日电---美国股市周一在上周深跌後反弹开高,因化解欧债危机的计划浮现,可能抵消朝鲜(北韩)领导人金正日去世後引发的地缘政治担忧.

道琼工业指数.DJI升28.91点,或0.24%,报11,895.30点.标准普尔500指数.SPX升2.82点,或0.23%,报1,222.48点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨10.92点,或0.43%,报2,566.25点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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