〔USDA报告〕12月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

金属期市：期铜价格触及2015年5月以来最高，因智利Escondida铜矿罢工
路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透12月19日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 12/15/11 12/08/11 12/08/11 12/16/10
初值 修正值 前值
小麦 16,326 16,781 16,504 27,184
燕麦 10 12 12 0
大麦 0 0 0 27
玉米 44,001 37,010 35,674 31,672
高粱 947 925 925 1,778
大豆 31,272 29,944 29,749 57,229
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 566,727 621,995
燕麦 333 59
大麦 5,590 4,453
玉米 482,032 512,453
高粱 24,656 47,783
大豆 490,346 744,051
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 许娜;审校 利棣儿
路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透伦敦2月10日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周五普遍上涨，因美国总统特朗普承诺将很快宣布税改计划，中国经济数据强劲，重燃对全球通胀上升的担忧。
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