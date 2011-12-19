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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 00:13 BJT

〔USDA报告〕12月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月19日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 12/15/11 12/08/11 12/08/11 12/16/10

初值 修正值 前值

小麦 16,326 16,781 16,504 27,184

燕麦 10 12 12 0

大麦 0 0 0 27

玉米 44,001 37,010 35,674 31,672

高粱 947 925 925 1,778

大豆 31,272 29,944 29,749 57,229

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 566,727 621,995

燕麦 333 59

大麦 5,590 4,453

玉米 482,032 512,453

高粱 24,656 47,783

大豆 490,346 744,051

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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