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债券 | 2011年 12月 20日 星期二 00:40 BJT

〔标题新闻〕ECB警告今年下半年欧元区金融稳定的风险大增,称最糟糕的情况或是全球重陷衰退

注:ECB为欧洲央行的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E7LQ01N]

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