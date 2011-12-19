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债券 | 2011年 12月 20日 星期二 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.040%,投标倍数为5.04

路透华盛顿12月19日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.040

中值 0.035

低值 0.000

投资 0.041

价格 99.979778

高值得标比率 53.04%

投标倍数 5.04

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,001,185,500

总投标 136,027,945,500

竞争性投标得标 26,166,210,000

非竞争性投标得标 634,975,500

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/12/22

到期日 2012/06/21

CUSIP码 9127955T4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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