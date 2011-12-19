〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.040%,投标倍数为5.04

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿12月19日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.040
中值 0.035
低值 0.000
投资 0.041
价格 99.979778
高值得标比率 53.04%
投标倍数 5.04
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 27,001,185,500
总投标 136,027,945,500
竞争性投标得标 26,166,210,000
非竞争性投标得标 634,975,500
FED附加 0
发行细节
发行日 2011/12/22
到期日 2012/06/21
CUSIP码 9127955T4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。