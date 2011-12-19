〔欧元债市〕意大利和西班牙公债收益率下跌,市场关注ECB三年期融资

* 意大利和西班牙公债收益率下跌,因市场押注银行业融资操作

* 比利时遭遇评等调降後,公债表现不及其他欧元区公债

* 德债下跌,但年底前料再度测试高点

路透伦敦12月19日电---意大利和西班牙公债收益率周一下跌,因部分市场人士押注本周稍晚银行业从欧洲央行(ECB)借入的三年期资金,将用於买入高收益主权债,尽管盘中成交量清淡.

其他市场人士则怀疑银行是否将会用以1%利率从欧洲央行手中借到的三年期贷款来购买短期西班牙和意大利公债.

多数货币市场分析师警告称,尽管银行业对於欧洲央行资金的需求可能很高,但他们有可能使用资金来为数千亿欧元的到期债务融资,而非买入那些可能会令其蒙受亏损的公债.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB尾盘下跌16.7个基点,报6.87%.西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌13.6个基点,报5.23%.

法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)分析师在一份报告中称,鉴於信用违约互换(CDS)价格"过高",利用CDS来对冲债券组合将会很困难.

欧洲市场收盘前一个小时,意大利BTP债券期货成交量仅超3,000口,较德债期货小约60倍.德债期货成交量为周五的一半左右,且为今年均值的约四分之一.

这显示了一种较高的风险,即市场人气可能会转变得非常快.

比利时10年期公债收益率BE10YT=TWEB上涨4个基点,报4.38%.法国10年期公债较可比德债收益率走阔至124个基点,此前惠誉将法国评级展望下调为负面.

德债期货尾盘下跌18个跳动点,报138.40.10年期德债收益率DE10YT=TWEB上涨1.8个基点,报1.88%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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