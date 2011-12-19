〔欧洲汇市〕英镑兑欧元接近10个月高位,关注英国央行会议记录

* 英镑兑欧元逼近10个月高位

* 英镑/美元反弹,但可能会遭受脆弱的英国经济前景引发的卖盘打压

* 英国央行本周公布的会议记录或将提供有关量化宽松政策的线索

路透伦敦12月19日电---英镑兑欧元周一接近10个月高位,因对欧元区国家评级恐遭下调的担忧打压欧元.

英镑兑美元早盘下挫,因朝鲜最高领导人金正日逝世的消息引发人们对朝鲜半岛政治不稳的担忧,不过伦敦交易时段一家英系银行表现出稳固的需求,提振英镑反弹.

欧元兑英镑日内下跌0.2%,至日低0.8380英镑.若跌破0.8372英镑,则将令欧元跌至2月以来最低.

英镑兑美元GBP=D4自日低1.5465美元反弹,微涨0.1%至1.5535美元.交易商指出,一瑞士投资者据称在早盘抛售英镑.

"欧元兑英镑在0.84英镑附近徘徊,看起来跌破0.83英镑的速度将很缓慢,"加拿大帝国商业银行(CIBC)外汇策略部主管Jeremy Stretch称.

"一系列负面因素笼罩欧元.考虑到欧元区面临的所有结构性问题,在欧洲的投资者仍倾向於英镑带来的流动性."

欧洲央行周一公布的数据显示,欧元区10月证券投资净流出247亿欧元(9月为净流入205亿欧元),这是投资者大量出脱以欧元计价资产的一个迹象.[ID:nCN1293036]

**来自欧元区的风险**

本月迄今,欧元兑英镑已累计下跌约2%,英镑过去两周的涨势也与截至12月13日当周投机客做空英镑的净空仓减少的情况相符.

英镑已自欧元疲软中受益,但经济疲弱和欧洲信心匮乏料将给英国带来风险,因欧盟是该国最大的出口市场,而且英系银行对欧元区二线国家公债具有巨大曝险.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周一接受采访时称,欧元区危机是英国经济面临的最大威胁,如果该危机带来负面冲击,那麽可能令英国陷入衰退和通缩.[ID:nCN1293826]

这些言论给英镑带来压力.周三,英国央行将公布的最新会议记录或将显示,决策者准备考虑在明年初采取更多的货币刺激举措.

看空英镑的摩根士丹利策略师在报告中称,资产市场的动荡可能也不利於英镑.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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