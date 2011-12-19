〔英国债市〕英债期货与德债一并下滑,市场等待欧元区财长会议结果

路透伦敦12月19日电---英国公债期货周一跟随德债期货下滑,整体表现与德债大致相同,此前投资者焦急等待今天晚上将结束的欧元区决策者电话会议结果.

朝鲜最高领导人金正日去世的消息给市场增加了紧张情绪,但英债成交量仍温和,因投资者在圣诞节前减少持仓.分析师表示,本周余下时间英债价格有可能呈区间波动.

"如果(金正日去世的消息)只是(市场波动的)一个借口.我认为股市仍更加担忧欧洲方面,"Lloyds Corporate Markets固定收益分析师Eric Wand说."不过这确实增加了一些风险溢价,"他说.

欧盟官员表示,欧元区财长将在一次电话会议中讨论欧元区新财政协议的草案内容,以便该协议得以在1月底前完成.他们还会考虑各国向国际货币基金组织(IMF)提供双边贷款的规模.

3月英债期货FLGH2收低25个跳动点,报115.98,表现超过可比德债期货约5个跳动点.不过,市场成交量仍非常低,仅略超45,000口,为正常水平的约一半.

现货市场上,10年期英债收益率日内持稳在2.06%,开盘後曾短暂触及2.024%的纪录低位.

英债较可比德债利差持平於19个基点.

"我们的观点仍是,10年期英债将很快触及2%."花旗分析师Jamie Searle称.

周二英国标售2027年到期的7.50亿英镑规模公债,在这之前英债可能承受一部分压力.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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