〔欧洲股市〕小幅上涨,防御类股上扬

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.1%

* 医疗保健股和其他防御类股上涨

* 英国银行股下跌,因英国银行需将零售业务及投资业务分离

路透伦敦12月19日电---欧洲股市周一在交投清淡中小幅收升,尽管策略师称,对欧元区主权债务危机影响的忧虑将在短期内限制股指进一步上涨.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.1%,收报957.45点,盘中高见966.10,低位在949.99点,日内交投震荡.

节日前成交量很低,为该指数90天均值的仅62.4%.

该指数在12月8日连跌第三天后的七个交易日内一直交替涨跌.

欧洲财长讨论增加国际货币基金组织(IMF)资源的方法,为对抗债务危机建立更强大的防火墙,同时他们也评估收紧欧元区财政规定的计划,希望将防止债务问题恶化.

但投资人日益担忧欧盟计划,且策略师表示欧盟计划的益处将要一段长时间才能兑现.

市场也对评级机构惠誉的言论作反应.上周五惠誉表示,欧元区恐怕拿不出解决债务危机的全面计划.该机构并警告称,包括意大利和西班牙在内的六个欧元区国家近期可能面临债信评级调降.[ID:nCN1291846]

STOXX欧洲600医疗保健股.SXDP升0.8%,包括食品和饮料类股在内的其他防御类股上涨,STOXX欧洲600食品和饮料基本资源指数.SX3P升1.6%.

矿业股下跌,STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP跌0.9%.全球最大的金属消费者中国楼市正降温的迹象令工业金属需求前景恶化,且打压市场人气.

英国上市的银行股.FTNMX8350承压,因英国政府支持一项建议,该建议是迫使银行在旗下零售分支和较高风险的投资分支之间建立防火墙,以在危机发生时更好地保障一般消费者.巴克莱和Lloyds (LLOY.L)分别下跌3.2%和4.2%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.41%,报5,364.99点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.54%,报5,670.71点,法国CAC-40指数.FCHI小升0.06%,报2,974.20点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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