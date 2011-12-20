〔欧洲股市〕大幅收涨,因数据强劲且西班牙公债收益率回落

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升2%,交投清淡

* 德国IFO景气判断指数提振市场

* 西班牙公债标售成绩及美国房屋开工数据也提供支持

路透伦敦12月20日电---欧洲股市周二大幅收涨,但交投清淡,之前美国房屋开工数据跳升,且德国IFO景气判断指数强劲,以及西班牙公债标售结果良好提振投资者对全球经济前景的希望.

交投清淡放大了市场走势,长期基金经理称,在得到欧元区债务危机缓和的进一步迹象及企业前景改善前,他们不会买入较高风险资产.

股市在午盘扩大涨幅,此前美国11月房屋开工数据跳升9.3%,暗示市场进入短暂复苏.

与经济周期密切相关的汽车股升幅居首,STOXX欧洲600汽车和零部件指数.SXAP劲扬5.1%,因成长前景改善.

"市场正面解读经济数据,因这可能意味着公司的前景不会那麽糟,"Brewin Dolphin的首席策略师Mike Lenhoff表示.

"西班牙标售扶助市场涨势,且公债收益率回落已促使投资者买入风险较高资产,但谁知道接下来将发生什麽.我们不会改变投资组合的防御立场."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升2%,收报976.27点,但成交量仅为90日均值的72.2%.

英国富时100指数.FTSE收高1.02%,报5,419.60点;德国股市DAX指数.GDAXI劲扬3.11%,报5,847.03点,法国CAC-40指数.FCHI急升2.73%,报3,055.39点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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