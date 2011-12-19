〔芝加哥期市〕大豆期货连续第三天收高,受南美乾旱天气提振

路透芝加哥12月19日电---交易商表示,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第三天收高,因人们担心南美作物区天气炎热乾旱.

大豆期货近月合约Sc1触及每蒲式耳11.48-3/4美元的三周半高位,但收盘时缩减涨幅.玉米多头/大豆空头价差,以及南美炎热乾旱天气对授粉期玉米的威胁大於大豆的观点都限制涨势.

美国原油期货走势动荡,美元指数.DXY基本持平.

天气预报员称,巴西南部和阿根廷的大豆种植区本周稍晚将迎来局部降雨,但料不会打破炎热天气周期,此轮炎热天气已令南美谷物种植区变得乾旱.

分析机构Celeres表示,巴西2011/12年度大豆作物销量增至7,560万吨预估产量的41%,高於上周的40%.

美国农业部(USDA)公布报告称,上周美国大豆出口检验量达3,127.2万蒲式耳.[ID:nCN1294530]

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的报告,截止12月13日当周投机客将CBOT大豆期货净空仓减少8,275口,至15,357口.

CBOT-1月大豆合约SF2收涨7美分,报每蒲式耳11.37美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收跌0.5美分,至每磅49.05美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收涨2.7美元,报每吨293美元.

今日CBOT大豆预估成交量为157,978口,豆油为93,277口,豆粕为73,062口.

以下为CBOT农产品期货在2007 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 601.00 18.00 3.1% -4.5%

CBOT大豆Sc1 1137.00 7.00 0.6% -18.4%

CBOT豆粕SMc1 293.00 2.70 0.9% -20.9%

CBOT豆油BOc1 49.05 -0.50 -1.0% -15.1%

CBOT小麦Wc2 599.75 16.00 2.7% -24.5%

CBOT稻米RRc1 1387.50 19.00 1.4% -0.9%

欧盟小麦BL2X1 188.50 5.00 2.7% -25.3%

美国原油期货CLc1 93.69 0.16 0.2% 2.5%

道琼工业指数.DJI 11,779 -87 -0.7% 1.7%

现货金XAU= 1590.80 -7.95 -0.5% 12.1%

欧元/美元EUR= 1.3005 -0.0036 -0.3% -2.6%

美元指数.DXY 80.3110 0.0550 0.1% 1.6%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1885 -3 -0.2% 6.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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