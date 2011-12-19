〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货大幅收高,因受南美干燥天气忧虑提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上扬3%,为逾两个月来最大单日涨幅,交易商称因市场担心干燥天气有可能造成南美作物种植地区单产减少.
近月玉米期货合约盘中触及两周半高位6.04美元,高於6美元的心理支撑位.
根据路透数据,米期货成交量较30日均值低约三分之一.
美国原油期货交投震荡.美元指数.DXY接近走平.
巴西和阿根廷南部大豆种植区本周稍晚将有局部降雨,但风暴预计将不会打破造成炎热天气的循环状态.正是这种天气令南美作物处於乾旱.
美国农业部(USDA)公布最新一周美国玉米出口检验数量为4,400.1万蒲式耳.
乌克兰在12月18日向日本出口80万吨玉米交付合约中的首批,为6.4万吨.
中国国家粮食局证实,自12月14日到明年4月30日临时收储玉米.[ID:nCN1292866]
一组来自以色列的民间买家发布国际标购,将购买3万吨饲料用小麦，3万吨玉米和1万吨高粱--欧洲交易商.
CBOT-3月玉米合约CH2收涨18美分,报每蒲式耳6.01美元.
今日CBOT玉米预估成交量为226,143口.
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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