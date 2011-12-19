〔纽约期市〕ICE期棉收升,陷入区间交投

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约12月19日电---美国期棉周一收升,小部分投资者少量买入,市场陷入区间交投,分析师预期在年尾前市场基调将一直低迷.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收升0.80美元,报每磅87.09美分,交投区间为85.90-87.50美分.
根据汤森路透的初步数据,成交量略多於4,800口,较30天均值低逾四分三.
汤森路透的初步数据显示,上周五成交量为7,021口.
独立棉花分析师Mike Stevens说,基金经理及大型投资者今年或已结帐,"棉花市场将不会有激进的基调."
从基本面看,忧虑欧洲债务及美国预算危机将持续打压棉花需求,造成投资者需求疲弱,令棉花市场走势挣扎.
交易所数据显示,12月16日棉花市场的未平仓合约为148,427口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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