〔纽约期市〕ICE期棉收升,陷入区间交投

路透纽约12月19日电---美国期棉周一收升,小部分投资者少量买入,市场陷入区间交投,分析师预期在年尾前市场基调将一直低迷.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收升0.80美元,报每磅87.09美分,交投区间为85.90-87.50美分.

根据汤森路透的初步数据,成交量略多於4,800口,较30天均值低逾四分三.

汤森路透的初步数据显示,上周五成交量为7,021口.

独立棉花分析师Mike Stevens说,基金经理及大型投资者今年或已结帐,"棉花市场将不会有激进的基调."

从基本面看,忧虑欧洲债务及美国预算危机将持续打压棉花需求,造成投资者需求疲弱,令棉花市场走势挣扎.

交易所数据显示,12月16日棉花市场的未平仓合约为148,427口.(完)