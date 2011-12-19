〔全球金市〕金价小幅回落至1,600美元之下,受欧元区忧虑拖累

* 欧元区债务忧虑损及欧元,但提振美元

* 临近年底黄金易受外汇走势冲击

* 银价下挫逾2%,追随金价跌势

路透纽约/伦敦12月19日电---金价周一微跌,因对欧洲债务危机将损及全球经济成长的担忧使得欧元持续承压,不过金价已自早盘低位反弹,因欧元兑美元削减跌幅.

1830GMT,现货金XAU=微跌至每盎司1,593.79美元,上周五收报每盎司1,598.75美元.稍早,金价曾跌至每盎司1,582.84美元,因对欧元区债信评级将被继续下调的担忧提振美元.

欧洲交易员称,自上周跌至近12周低位以来,黄金获得良好的实货买盘.金价上周创下9月底以来最大单周跌幅,因美元从欧元区债务危机忧虑中受益.

虽然投资者依然谨慎,但金价自这些低位反弹,尤其是重返每盎司约1,620美元的200日移动均线之上,或将引发更多买盘.

"如果我们重返上述水平之上,我认为黄金投资者将在此附近伺机而待,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称.

"上周的突破已令市场持续承受一些压力,但鉴於没有出现後续跌势,市场可能将迎来一定规模的空头回补,这将引发额外的投资者买盘."

美元周一上扬,兑欧元逼近11个月高位,因人们担心欧元区债务危机将拖累全球经济成长,此外朝鲜最高领导人金正日逝世的消息引发美元避险买盘.

惠誉上周五警告可能下调法国和其他六个欧元区国家的评级,而且穆迪将比利时信贷评级调降至AA3,都增强了欧元面临的压力.[ID:nCN1291412][ID:nCN1291372][ID:nCN1291606]

近几个月,金价一直与风险较高资产密切相关,因融资紧张迫使投资者出脱黄金以弥补其它地方的亏损.

金市信心依然脆弱,因第四季迄今表现疲弱,现货金可能创下逾三年来首个季度跌势.

Mitsui & Co Precious Metals分析师David Jollie称,关注年底的交易商目前可能不愿加码多仓,无论其怎样看待金价在较长期内的表现.

**投资者削减多仓**

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,投资黄金期货和期权的基金经理连续第二周减码多仓.

交易员称,全球第二大黄金消费国--印度的实货需求周一受抑,因买家预计金价将扩大跌幅从而推迟买入.

不过,金价下跌吸引了部分欧洲买家.

美国2月期金GCv1跌1.70美元,报每盎司1,596.20美元.其它贵金属方面,现货银XAG=下跌2.50%,至每盎司28.86美元,上周曾跟随黄金下挫近8%.

现货铂金(白金)XPT=跌约0.35%,至每盎司1,406美元,现货钯金XPD=跌0.78%,至每盎司614.72美元.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=