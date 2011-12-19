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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 06:07 BJT

〔中港个股〕兖州煤业就14亿美元并购计划接触Gloucester Coal-消息人士

路透墨尔本12月20日电---熟悉交易的消息人士周二称,由中国控制的兖煤澳大利亚公司(Yancoal Australia)已就一14亿澳元(合14亿美元)的并购计划接触Gloucester Coal GCL.AX,以组建澳洲最大的煤业公司.

媒体报导,兖煤寻求并购Gloucester,利用该公司在澳洲上市.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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