〔中港个股〕兖州煤业就14亿美元并购计划接触Gloucester Coal-消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本12月20日电---熟悉交易的消息人士周二称,由中国控制的兖煤澳大利亚公司(Yancoal Australia)已就一14亿澳元(合14亿美元)的并购计划接触Gloucester Coal GCL.AX,以组建澳洲最大的煤业公司.
媒体报导,兖煤寻求并购Gloucester,利用该公司在澳洲上市.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。