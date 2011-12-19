〔金属期市〕期铜下滑,因担心中国经济放缓

* 纽约期铜下跌0.7%

* 韩国光阳LME铜库存减少8,475吨

* LME铝库存创下487万吨纪录

路透伦敦/纽约12月19日电---期铜周一下滑,交投清淡,因最大金属消费国中国楼市降温的迹象增强投资者对工业金属需求前景的担忧.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报7,260美元,下跌逾1%,周五收报7,345美元.交易商称临近年尾,市况淡静.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2结算价下跌0.7%,报每磅3.3085美元.

期铜自年初来累计下跌25%.本月迄今下跌约8%,因欧元区债务危机加剧,促使投资者结清工业金属头寸.

投资者对中国增长放缓的迹象持谨慎态度.

朝鲜(北韩)官方媒体周一报导称,最高领导人金正日在乘列车实地考察的途中因心脏病发逝世.该则消息引发了对该国政权及其核计划的担忧.[ID:nCN1293358]

中国国家统计局周日公布,11月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市增至49个,较上月增加了15个,价格持平的城市有16个,显示房价拐点进一步确立.[ID:nCN1291738]

楼价下跌,伴随中国11月居民消费价格指数也从7月触及的三年高位大幅回落,使中国政府的政策可进一步倾向於保护经济增长,而几个月前抑制通胀还是重中之重.

中国信贷市场紧缩亦压制铜的购买活动.

周一数据显示,韩国光阳港LME铜库存大幅减少8,475吨,这是对中国发货的重要港口.

LME数据显示,铝库存触及487万吨的纪录高位,因欧债危机拖累需求.

LME三个月期铝收报每吨1,962美元,低於周五的2,005美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

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