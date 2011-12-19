〔纽约汇市〕欧元走软,因德拉吉警告欧债危机给区内经济构成风险

* 欧洲央行总裁德拉吉强调欧债危机对欧元区经济构成风险

* 评级机构的降级警告令欧元承压

* 欧元区将向IMF提供1,500亿欧元的双边贷款

* 朝鲜最高领导人金正日去世为美元提供温和支撑

路透纽约12月19日电---欧元周一走软,因欧洲央行总裁德拉吉强调欧债危机给欧元区经济带来的风险,并打压央行扩大购债行动规模的希望.

朝鲜(北韩)最高领导人金正日逝世的消息支撑对美元的避险买盘,投资者抛售亚洲,澳洲和新西兰货币.金正日周末去世的消息引发由谁真正掌控朝鲜的疑问.

午後尾盘,欧元兑美元EUR=EBS跌0.3%,报1.29980美元,距离上周触及的11个月低位不到0.01美元.欧元之前连涨连日,周一在EBS电子交易平台触及1.29830美元的低位.

欧元区财长达成协议,向国际货币基金组织(IMF)提供1,500亿欧元双边贷款以帮助解决欧债危机.消息未能引发欧元买盘.交易商称,市场有些失望,因原本预计欧元区将向IMF提供2,000亿欧元贷款.

"仍是老套路.市场消化了上周的评级警告和降级消息,反响不大,但德拉吉又发表讲话,打压欧洲央行将采取积极行动的预期,"纽约Brown Brothers Harriman的新兴市场汇市策略部全球主管Win Thin表示.

"市场预计欧洲不会采取大胆的行动,但同时,他们认为欧盟领导人将采取足够的行动以避免欧元区解体.因此,这类应付之举不会获得市场的正面响应."

欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会作证时为欧元区明年的前景描绘了一幅不够亮丽的画面,称对银行而言,2012年将十分艰困,且该地区经济活动复苏可能缓慢.他还指出,欧洲央行购买二线国家公债为暂时举措,"不是无限的",这令原本寄望於欧洲央行扩大购债规模以保持收益率稳定的投资者感到失望.

惠誉上周五警告可能调降法国和其他六个欧元区国家评级,以及穆迪调降比利时评级的消息令欧元的整体压力增加.不过,总的来说,鉴於评级行动的负面影响,多数投资者称欧元的表现相对良好.

"欧元风险严重倾向於下行,但这对欧洲将是好事,"伦敦SLJ Macro Partners的董事总经理Stephen Jen表示.

"德国影响力越强,受危机冲击的国家越可能实行改革,我认为这是投资者重返这些国家债市的最重要前提条件."

不过,短期内,投机客建立的极端欧元头寸可能导致欧元在下跌後进行整理,因投资者削减空头押注.Brown Brothers的Thin表示,欧元可能收复部分失地,支撑位在1.30美元区域.

由於欧盟领导人仍在寻找可靠的长期解决方案以提振欧元,任何上涨料都只是提供卖出的机会.

与欧元/美元跌势一致,欧元兑瑞郎EURCHF=EBS挫0.2%,报1.21842瑞郎,之前跌穿200日移动均线.瑞士央行上周维持瑞郎兑欧元汇率上限在1.20瑞郎不变.

瑞士央行总裁希尔德布兰德在瑞士电视台表示,央行将尽一切努力保卫瑞郎汇率上限,不过其讲话的影响如昙花一现.

欧元兑英镑回落GBP=0.1%,报0.8384英镑.

欧元仍面临更多欧盟国家评级遭调降的严重威胁,之前欧盟领导人在本月稍早的欧盟峰会上未能出台有说服力的危机解决方案.

交易商称,欧元/美元跌穿上周低位将为测试约1.2860美元的2011年低位铺路,不过,JP Morgan Private Bank驻伦敦的汇市策略部EMEA主管Audrey Childe-Freeman称,很多坏消息已经被投资者消化.

其他货币方面,美元兑瑞郎CHF=上扬0.1%,报0.9373瑞郎.美元兑日圆JPY=上扬0.3%,报78.038日圆.

澳元兑美元AUD=D4尾盘回落0.8%,报0.9882美元.新西兰元兑美元NZD=D4也下跌0.8%,报0.7542美元.

"地区货币仍然承压,但到目前为止,金正日去世的消息并未造成长期的影响,"Commonwealth Foreign Exchange的首席策略师Omer Esiner表示.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2994 1.3033 -0.30 -2.86 1.3377

美元/日圆 JPY= 78.04 77.77 +0.35 -3.83 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 101.40 101.38 +0.02 -6.66 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9374 0.9360 +0.15 +0.42 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5498 1.5519 -0.14 -0.65 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0378 1.0378 +0.00 +4.12 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9887 0.9968 -0.81 -3.10 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2183 1.2204 -0.17 -2.44 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8384 0.8396 -0.14 -2.19 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7545 0.7605 -0.79 -3.16 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.9420 5.9586 -0.28 +2.06 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7241 7.7687 -0.57 -0.84 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9246 6.9182 +0.09 +3.20 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0030 9.0210 -0.20 +0.25 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 郑茵

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