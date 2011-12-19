〔美国股市〕受银行股拖累收挫,美国银行股价跌至5美元以下

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国银行股价跌破5美元,为2009年3月来首见
* 欧洲央行总裁德拉吉的言论打压市场人气
* 标普500指数接近1,200点,如果跌破该水准恐加速下滑
* 道指下跌0.8%,标普500指数收低1.2%,Nasdaq指数跌1.3%
路透纽约12月19日电---美国股市受银行股拖累周一收跌,尾盘跌势加剧,美国银行(BAC.N)近三年来首次跌至5美元之下.
有关欧元区状况恶化的警告,及对更严格的资本要求或拖累银行获利的忧虑,整日打压金融市场.
美国银行股价跌至5美元以下,引发银行股和整体市场尾盘下跌,大盘下滑约1%.美国银行成交逾2,900万股,约占当日总成交量的5.4%.
美国银行重挫,凸显大西洋两岸的金融业都面临困境.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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