〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,因受玉米上扬和空头回补支撑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬,交易商称因受助于玉米市场上涨以及空头回补,此前投资者在年底前结清头寸.
指标CBOT软红冬小麦合约WH2上涨3%,为11月29日迄今最高单日百分比涨幅.
CBOT小麦盘中触及近两周最高水准.
在堪萨斯城期货交易所(KCBT)交易的硬红冬麦上扬3.2%,为10月11日至今最高单日百分比涨幅.
美国农业部(USDA)周一上午表示,小麦一周出口检验量为1,632.6万蒲式耳,均低於上周的1,678.1万蒲式耳和上年同期的2,718.4万蒲式耳.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,上周大型投机客对CBOT小麦合约的净空头仓位升至接近纪录高位.
一部分以色列民间买家标购3万吨欧洲饲用小麦.
CBOT-3月软红冬麦WH2收涨16美分,报每蒲式耳5.99-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为44,607口.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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