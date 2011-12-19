版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 20日 星期二 06:09 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,因受玉米上扬和空头回补支撑

路透芝加哥12月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬,交易商称因受助于玉米市场上涨以及空头回补,此前投资者在年底前结清头寸.

指标CBOT软红冬小麦合约WH2上涨3%,为11月29日迄今最高单日百分比涨幅.

CBOT小麦盘中触及近两周最高水准.

在堪萨斯城期货交易所(KCBT)交易的硬红冬麦上扬3.2%,为10月11日至今最高单日百分比涨幅.

美国农业部(USDA)周一上午表示,小麦一周出口检验量为1,632.6万蒲式耳,均低於上周的1,678.1万蒲式耳和上年同期的2,718.4万蒲式耳.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,上周大型投机客对CBOT小麦合约的净空头仓位升至接近纪录高位.

一部分以色列民间买家标购3万吨欧洲饲用小麦.

CBOT-3月软红冬麦WH2收涨16美分,报每蒲式耳5.99-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为44,607口.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐