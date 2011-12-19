〔国际油市〕NYMEX原油收高,受供应忧虑推动

交易商称,利比亚恢复产出的努力出现了问题,也推动了原油期货的涨势.

在布鲁塞尔,欧元区财长同意为国际货币基金组织(IMF)提供1,500亿欧元双边贷款以帮助解决欧债危机,捷克、丹麦、波兰和瑞典也将向IMF提供贷款,但英国还未做出决定.