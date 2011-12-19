〔国际油市〕NYMEX原油收高,受供应忧虑推动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月19日电---美国原油期货周一四个交易日来首次收高.哈萨克斯坦石油工人举行抗议活动,伊朗或将面临更多制裁,引发供应忧虑.
交易商称,利比亚恢复产出的努力出现了问题,也推动了原油期货的涨势.
朝鲜领导人金正日去世,以及欧元区债务危机忧虑令投资者保持谨慎,限制了当日的涨势.
在布鲁塞尔,欧元区财长同意为国际货币基金组织(IMF)提供1,500亿欧元双边贷款以帮助解决欧债危机,捷克、丹麦、波兰和瑞典也将向IMF提供贷款,但英国还未做出决定.
圣诞节来临前交投清淡,投资者静待上周美国库存数据.
路透调查显示,美国12月16日当周原油库存下降240万桶.
馏分油库存下降40万桶,而汽油库存上升100万桶,炼厂产能利用率仅增长0.1个百分点.
美国石油协会(API)将在周二收盘後公布库存数据.美国能源资料协会(EIA)将在周三早晨公布库存数据.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。