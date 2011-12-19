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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 06:41 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油收高,受供应忧虑推动

路透纽约12月19日电---美国原油期货周一四个交易日来首次收高.哈萨克斯坦石油工人举行抗议活动,伊朗或将面临更多制裁,引发供应忧虑.

交易商称,利比亚恢复产出的努力出现了问题,也推动了原油期货的涨势.

朝鲜领导人金正日去世,以及欧元区债务危机忧虑令投资者保持谨慎,限制了当日的涨势.

在布鲁塞尔,欧元区财长同意为国际货币基金组织(IMF)提供1,500亿欧元双边贷款以帮助解决欧债危机,捷克、丹麦、波兰和瑞典也将向IMF提供贷款,但英国还未做出决定.

圣诞节来临前交投清淡,投资者静待上周美国库存数据.

路透调查显示,美国12月16日当周原油库存下降240万桶.

馏分油库存下降40万桶,而汽油库存上升100万桶,炼厂产能利用率仅增长0.1个百分点.

美国石油协会(API)将在周二收盘後公布库存数据.美国能源资料协会(EIA)将在周三早晨公布库存数据.

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