《综述》欧元区同意向IMF提供贷款,但英国退出令贷款目标难料

* 欧元区财长同意向IMF提供1,500亿欧元贷款

* 瑞典、波兰、丹麦、捷克亦支持该计划

* 英国称需要更多时间考虑,只会在G20框架内作出决定

* 德国财长朔伊布勒称美国不会向IMF提供更多贷款

路透布鲁塞尔/伦敦12月19日电---欧元区财长周一同意向国际货币基金组织(IMF)提供1,500亿欧元贷款,以抵御债务危机并赢得欧盟夥伴更多资金支持,但由於英国退出,欧盟是否会达到2,000亿欧元的贷款目标尚不清楚.

三个小时的电话会议结束後,欧盟财长们表示,非欧元区国家捷克、丹麦、波兰和瑞典也将向IMF提供贷款,帮助援助欧元区.

不过欧盟称,这些国家提供贷款必须首先获得议会批准,同时英国明确表示,其将不会参与该计划.