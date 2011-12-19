《综述》欧元区同意向IMF提供贷款,但英国退出令贷款目标难料

金属期市：期铜价格触及2015年5月以来最高，因智利Escondida铜矿罢工
路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
* 欧元区财长同意向IMF提供1,500亿欧元贷款
* 瑞典、波兰、丹麦、捷克亦支持该计划
* 英国称需要更多时间考虑,只会在G20框架内作出决定
* 德国财长朔伊布勒称美国不会向IMF提供更多贷款
路透布鲁塞尔/伦敦12月19日电---欧元区财长周一同意向国际货币基金组织(IMF)提供1,500亿欧元贷款,以抵御债务危机并赢得欧盟夥伴更多资金支持,但由於英国退出,欧盟是否会达到2,000亿欧元的贷款目标尚不清楚.
三个小时的电话会议结束後,欧盟财长们表示,非欧元区国家捷克、丹麦、波兰和瑞典也将向IMF提供贷款,帮助援助欧元区.
不过欧盟称,这些国家提供贷款必须首先获得议会批准,同时英国明确表示,其将不会参与该计划.
这样一来,欧元区将比以往更加依赖于中国和俄罗斯等主要经济体,俄罗斯已表示愿意向IMF提供更多贷款.就美国而言,其担忧IMF对欧元区的风险敞口.
路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透伦敦2月10日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周五普遍上涨，因美国总统特朗普承诺将很快宣布税改计划，中国经济数据强劲，重燃对全球通胀上升的担忧。
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