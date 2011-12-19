〔加拿大汇市〕加元兑美元下降,因投资者关注欧元区不确定的经济前景

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多12月19日电---加元兑美元周一小幅收低,因投资者关注欧元区不确定的经济前景,尽管油价走强且国内经济数据令人鼓舞.
北美股市和其他风险资产下跌,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉指出债务危机对欧元区经济成长构成的危险上升,并打压了进一步积极购债以帮助控制欧元区收益率(殖利率)的希望.
但油价上涨,且意外强韧的国内经济数据缓和了加元在节前清淡交投中的跌势.据加拿大统计局表示,该国10月批发(趸售)贸易较前月增长0.9%,机械和设备投资居前.
RBC Capital Markets的10国集团(G10)货币策略师Elsa Lignos称,"从价格波动和市场整体走势方面来说,是非常平静的一天."
加元兑美元CAD=D4在北美市场收报1.0387加元,或0.9627美元,小幅低於周五收盘价1.0370加元或0.9643美元.
展望较长期趋势,Lignos表示,中东紧张局势是2012年被低估的风险,其或将推高油价,从而支撑加元和澳元兑欧元、瑞典克朗和新西兰元.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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