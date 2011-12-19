《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.81 -2.24 -4.07 6163408
搜狐 (SOHU.O) 46.82 -1.36 -2.82 1139573
网易 (NTES.O) 45.68 -1.46 -3.10 572647
百度 (BIDU.O) 111.45 -3.07 -2.68 4943046
亚信科技 ASIA.O 6.87 -0.06 -0.87 992857
侨兴环球电话 XING.O 0.66 -0.03 -4.35 175758
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.32 -0.44 -3.45 2230928
联电 (UMC.N) 2.00 -0.09 -4.31 594071
日月光 (ASX.N) 4.11 -0.20 -4.64 569554
矽品精密 (SPIL.O) 3.98 -0.13 -3.16 1275663
和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 +0.01 +1.26 117941
友达 (AUO.N) 4.09 -0.05 -1.21 424148
中华电信 (CHT.N) 33.01 -0.15 -0.45 83226
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.02 +0.02 +0.05 1164882
香港
中国移动 (CHL.N) 46.36 -0.74 -1.57 357611
中国联通 (CHU.N) 20.37 -0.11 -0.54 260870
中国电信 (CHA.N) 57.26 -1.41 -2.40 54360
中芯国际 (SMI.N) 2.23 -0.16 -6.69 108277
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.37 -0.11 -3.16 39356
(完)
--整理 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。