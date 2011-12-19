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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 06:45 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.81 -2.24 -4.07 6163408

搜狐 (SOHU.O) 46.82 -1.36 -2.82 1139573

网易 (NTES.O) 45.68 -1.46 -3.10 572647

百度 (BIDU.O) 111.45 -3.07 -2.68 4943046

亚信科技 ASIA.O 6.87 -0.06 -0.87 992857

侨兴环球电话 XING.O 0.66 -0.03 -4.35 175758

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.32 -0.44 -3.45 2230928

联电 (UMC.N) 2.00 -0.09 -4.31 594071

日月光 (ASX.N) 4.11 -0.20 -4.64 569554

矽品精密 (SPIL.O) 3.98 -0.13 -3.16 1275663

和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 +0.01 +1.26 117941

友达 (AUO.N) 4.09 -0.05 -1.21 424148

中华电信 (CHT.N) 33.01 -0.15 -0.45 83226

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.02 +0.02 +0.05 1164882

香港

中国移动 (CHL.N) 46.36 -0.74 -1.57 357611

中国联通 (CHU.N) 20.37 -0.11 -0.54 260870

中国电信 (CHA.N) 57.26 -1.41 -2.40 54360

中芯国际 (SMI.N) 2.23 -0.16 -6.69 108277

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.37 -0.11 -3.16 39356

(完)

--整理 张涛

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