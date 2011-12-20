IMF前总裁施特劳斯-卡恩在华演讲,重归公众视野

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎12月19日电---国际货币基金组织（IMF）前总裁施特劳斯-卡恩（Dominique Strauss-Kahn）周一重归公众视野，作为特邀嘉宾在北京一场会议上发表演讲。七个月前，他因性侵犯指控被捕，此案後来撤诉，但却掐灭了他成为下届法国总统的希望。

不再受金融外交和经济救助谈判的约束，卡恩指责欧洲领导人长期以来对欧债危机的否认，“问题是他们仍在否认”。

卡恩称，他不确定，欧元区两位重要领导人——德国总理默克尔和法国总统萨科齐充分了解对方。

法国社会党曾寄望卡恩击败萨科齐，但如今却迅速与卡恩此番言论保持距离。该党表示，卡恩归来与该党无关，也与接替其参加4月总统大选的候选人奥朗德（Francois Hollande）无关。

奥朗德曾在七个月前暗示，卡恩或在法国担任政治或顾问角色，但随後又与卡恩刻意保持距离。

社会党发言人阿蒙（Benoit Hamon）告诉记者：“不，他不是奥朗德的使者。如果奥朗德希望与中国当局交流，他会亲自去做。”

卡恩重归公众视野，法国对此进行了铺天盖地的报导。尽管纽约撤销对其性侵指控，但卡恩在法国的形象仍然受损。（完）