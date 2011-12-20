希拉里称美国希望与朝鲜改善关系

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月19日电---美国国务卿希拉里周一称，美国希望在朝鲜领导人金正日去世之後，与朝鲜人民的关系能有所改善，并表示，美国正与朝鲜核问题六方会谈成员国进行接触。
日本外相玄叶光一郎访问华盛顿，希拉里在与其会谈後作上述表态。玄叶光一郎称，美国、日本和韩国就维持稳定达成共识，并再次呼吁朝鲜采取“切实行动”，以证明其去核化诚意。
希拉里称：“朝鲜和平平稳过渡符合我们两国共同的利益。”
“我们重申，希望改善与朝鲜人民的关系，并持续高度关切他们的福祉。”
希拉里表示，美国政府於周一金正日死讯传出後，已同中国和俄罗斯接洽，以在六方会谈成员国间进行协调。六方会谈自2008年以来已搁置。
玄叶光一郎称，他和希拉里都认为，不让金正日的去世对朝鲜半岛的和平与稳定带来负面影响很重要，并且有必要密切关注形势发展。
他说：“我们一致认为应该同六方会谈夥伴国密切协调。我们也一致认为，各方均希望在这一时期能保持稳定与冷静。”
“此外，我们亦明确，在朝鲜去核化努力上，日本、美国与韩国之间应保持密切协商，特别是要确保朝鲜采取切实行动。”（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。