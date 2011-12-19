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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 07:13 BJT

《日本重要政经日程》--12月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 内阁会议,财务大臣安住淳会後召开记者会.

-- - 日本央行开始为期两天的货币政策会议.

0130 - 流动性增强公债标售.

企业面:

0400 - Iron and Steel Industry Association会长召开例行记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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