〔美国债市〕长期公债价格上扬,两年期公债标售不佳伤及中期公债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约12月19日电---美国长期公债价格周一上扬,因投资者在年底前持续买入高质量债券,但中期债券表现不佳,此前两年期公债标售需求不旺.
美国财政部标售了350亿美元两年期公债,为本周三次标售中的首次.美国政府亦将在周二和周三分别标售350亿美元五年期和290亿美元七年期公债.
两年期新债得标利率为0.24%,接近标售前交易的水平,但间接买家的需求清淡,交易商不得不吸纳大部分标售的公债.
瑞士信贷利率策略师Ira Jersey称,需求平淡.买家不多,两年期公债在24个基点,很难受到欢迎."
五年期公债价格US5YT=RR下跌1/32,收益率报0.81%,高於周五尾盘的0.80%.七年期公债价格US7YT=RR上涨3/32,收益率报1.29%,自1.31%下跌.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。