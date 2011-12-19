〔美国债市〕长期公债价格上扬,两年期公债标售不佳伤及中期公债

路透纽约12月19日电---美国长期公债价格周一上扬,因投资者在年底前持续买入高质量债券,但中期债券表现不佳,此前两年期公债标售需求不旺.

美国财政部标售了350亿美元两年期公债,为本周三次标售中的首次.美国政府亦将在周二和周三分别标售350亿美元五年期和290亿美元七年期公债.

两年期新债得标利率为0.24%,接近标售前交易的水平,但间接买家的需求清淡,交易商不得不吸纳大部分标售的公债.

瑞士信贷利率策略师Ira Jersey称,需求平淡.买家不多,两年期公债在24个基点,很难受到欢迎."