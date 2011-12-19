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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 07:20 BJT

全球外汇市场12月20日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳会後召开记者会.

-- - 日本央行开始为期两天的货币政策会议.

0001 - 英国11月Nationwide消费者信心指数.

0700 - 瑞士11月贸易收支.

0700 - 德国1月GFK消费者信心指数.

0700 - 德国11月生产者物价指数(PPI).

0830 - 瑞典央行公布利率决定.

0900 - 德国12月Ifo企业景气判断指数.

0900 - 意大利10月工业订单.

1100 - 英国12月工业联盟(CBI)零售销售差值.

1245 - 美国12月17日当周ICSC/高盛连锁店销售.

1330 - 美国11月房屋开工/建筑许可.

1355 - 美国12月17日当周Redbook连锁店销售.

2145 - 新西兰第三季经常帐.

2350 - 日本11月贸易收支/出口/进口.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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