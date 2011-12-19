(重温稿)《情景推测》日本央行料将按兵不动,警惕欧洲问题蔓延风险

* 事件:日本央行政策会议

* 时间:12月20-21日,政策决议将於12月21日0330-0500GMT公布

* 料维持政策利率在0-0.1%不变

* 日本央行警惕欧洲问题蔓延,但料将按兵不动

* 可能下调经济评估,警告风险升高

路透东京12月15日电---如果欧债危机有蔓延迹象,日本央行可能向市场提供资金,并进一步实施货币刺激政策,否则该央行下周政策会议料按兵不动,以保留支持脆弱经济复苏的政策选项.

日本央行认为该国经济明年年初将复苏,但出口放缓、企业信心恶化和资本支出疲弱对这种看法形成挑战.

日本央行内部很多人士认为,情况还没有坏到需要立即采取应对政策的程度.该央行两个月前已放松货币政策.

以下是政策会议几种可能的结果:

**按兵不动**

可能性:极大

由於欧债危机眼下不会结束,日本央行正为市场持续长期震荡做准备,其并认为全球信贷收缩是真正的潜在风险.

因此日本央行就更有理由希望保留政策弹药,以防需要抗击欧债危机蔓延或是明年形势恶化的影响.

如果日本央行稍晚放宽政策,最可能采取的措施则是扩大其资产购买计划,包括购买政府和民间债务.不过要这麽做并不容易.

央行前两次购买的公司债规模都没有达到目标,尽管其在明年年底前还可以注资9万亿(兆)日圆以满足20万亿日圆(2,560亿美元)的计划目标,这表明央行提供的资金高於银行所能消化的规模.

如果央行继续加大对公司债和公债的购买规模,也仅可能是一或两次这麽做.这意味着央行希望尽可能长时间的保留这个选项.

市场反应:公债收益率(殖利率)或日圆变动不大.

**通过扩大资产购买规模放松货币政策**

机率:不大可能.

日本央行仍认为该国将恢复温和复苏,但不太确信该国将在明年春季左右摆脱沉闷状态,因全球经济放缓已蔓延至多个新兴经济体,而他们是日本的重要出口市场.

日本央行多位官员指望借助震後重建的财政开支来扶助经济成长,但这恐不足以弥补海外需求趋疲的负面影响.

日央行可能发表更为黯淡的经济评估报告,或对风险因素发出更强烈的警告,因经济前景黯淡已损及日本企业信心,导致他们削减资本开支计划.[ID:nCN1286114]

央行中的悲观人士可能呼吁立即采取行动,但要看到日圆再现升势或日股大跌,日本央行才会现在出手放宽政策.

市场反应:日本公债收益率(殖利率)和日圆可能短暂下跌,但市场反应将是短暂的,鉴於很多市场人士已消化日本央行在明年初某个时段进一步放松政策的预期,唯一的意外将是宣布的时机.

**采取更大胆措施来放松政策**

可能性:极不可能.

若欧债危机将全球拽入像2008年雷曼兄弟倒闭後那样的震荡,冲击到日本,那麽日本央行准备采取更大胆行动.

选项包括直接收购银行股份以保护其资产负债表,或加大力度买入公债和公司债--可能考虑入手存续期较长的债券.

但眼下不可能祭出这些措施,只有市况剧烈震荡时才有可能.

市场反应:这些惊人之举会打压公债收益率和日圆.(完)