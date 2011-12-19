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市场报道 | 2011年 12月 20日 星期二 07:45 BJT

〔加拿大股市〕收低,金属价格下跌拖累矿业股下滑

路透多伦多12月19日电---加拿大股市周一收跌,受金属价格下跌和欧债疑虑引发投资者担忧全球需求放缓,矿业题材股下挫.

材料类股下跌2.2%,跌幅居前,受中国需求放缓担忧以及欧债危机将损及全球经济成长的忧虑影响,黄金和基本金属价格下挫.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低95.68点或0.82%,报11,539.70点.

主要基本金属制造商Teck ResourcesTCKb.TO下滑2.76%至34.21加元,正在蒙古建设Oyu Tolgoi铜金矿项目的Ivanhoe Mines(IVN.TO)下跌4.78%,至16.54加元.

尽管美国原油期货结算价上升,但加拿大能源类股下滑1.43%,对加拿大股市产生拖累.

"油价回到年初水准,但能源类企业股价下跌,这就告诉你,短期内股市表现跟基本面没什麽关系,而是全部和情绪相关."

随着假期季快速临近,投资者希望2012年股市能复苏,但分析师警告称,加拿大股市还未脱离困境.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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