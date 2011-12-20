〔货币市场〕避险买盘推动美国公债与机构债利率接近于零

路透纽约12月19日电---投资者担心欧元区债务危机,年底纷纷买入风险较低的美国公债与机构债,令其利率接近于零.

房贷美FMCC.OB以零利率发售10亿美元的一个月期债券,这是投资者连续第五次在一个月期债券标售中不要求利息回报.

"全球目前普遍缺乏安全资产,"纽约Cantor Fitzgerald的回购销售与交易主管Tom Sapio表示.

自从春季以来,美国银行业者、企业财务主管和货币市场基金就一直青睐美国公债与机构债券,减持欧元区银行业者的债券.这导致欧元区银行业者的美元融资成本上涨,促使欧洲央行(ECB)以低利率向其提供美元资金.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=连续第七日上升,报0.56695%,这是2009年7月以来的最高水准.

欧洲央行将於周三进行首次三年期贷款标售,预计将吸引大量买需.此举可能缓解对於欧元区银行业者美元融资紧缩的担忧,使这些银行有时间清理主权不良贷款和筹集资本.(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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