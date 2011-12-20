《美国上市公司业绩公布日程表》--12月20日

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
汤森路透12月19日电---以下为标准普尔500企业中将於12月20日(二)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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BMO Q2 2012 Conagra Foods Inc (CAG) 0.43 14 0.45
Q4 嘉裕(Carnival) (CCL) 0.28 14 0.31
AMC Q2 2012 Cintas Corp (CTAS.O) 0.48 14 0.38
Q2 2012 General Mills Inc (GIS) 0.79 16 0.76
AMC Q1 2012 Jabil Circuit Inc (JBL) 0.65 13 0.61
AMC Q2 2012 耐克公司(耐吉,Nike) (NKE) 0.97 18 0.94
AMC Q2 2012 甲骨文(Oracle) ORCL.O 0.57 38 0.51
AMC Q2 2012 Paychex Inc (PAYX.O) 0.38 21 0.37
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
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