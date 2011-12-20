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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 08:02 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月20日

汤森路透12月19日电---以下为标准普尔500企业中将於12月20日(二)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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BMO Q2 2012 Conagra Foods Inc (CAG) 0.43 14 0.45

Q4 嘉裕(Carnival) (CCL) 0.28 14 0.31

AMC Q2 2012 Cintas Corp (CTAS.O) 0.48 14 0.38

Q2 2012 General Mills Inc (GIS) 0.79 16 0.76

AMC Q1 2012 Jabil Circuit Inc (JBL) 0.65 13 0.61

AMC Q2 2012 耐克公司(耐吉,Nike) (NKE) 0.97 18 0.94

AMC Q2 2012 甲骨文(Oracle) ORCL.O 0.57 38 0.51

AMC Q2 2012 Paychex Inc (PAYX.O) 0.38 21 0.37

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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