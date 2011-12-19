《中国报摘》--中国证券报12月20日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,证监会将从六个方面促进完善公司治理;同时,应提高证券、基金和期货公司的治理水平,研究制定券商和基金公司的员工持股计划,探索允许专业人士参与发起设立合伙制资产管理机构及设立公司型基金.

* 其他:

--国务院国资委主任王勇表示,明年将继续推动具备条件的央企加快主营业务整体上市,探索推动央企之间,央企内部相近业务板块之间联合重组上市.

--中国物流与采购联合会会长何黎明透露,中国物流企业土地使用税税赋有望降低.

--中国有色金属协会副秘书长王华俊表示,明年全球主要有色金属需求将继续保持增长趋势,但预计主要有色金属平均价格可能略低於今年的平均价格.明年有色金属企业经济效益增幅可能大幅回落,不排除一季度出现负增长.

--央行货币政策委员会委员李稻葵表示,当前利率市场化条件已具备且比较成熟,相关部门应考虑逐步推动利率市场化改革.

--央行货币政策委员会委员夏斌指出,在现行融资体系和银行体系改革不到位、资源配置效率不太高的背景下,稳健的货币政策可能需要其他政策措施进行配合和协调,需要更加精细化地运用动态差别存款准备金.

--网易(NTES.O)农业事业部发布网易猪场的建设规划设计图,公司将在浙江安吉养猪基地试点成功後,在全国复制其第三代养猪模式.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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