〔中日关系〕日本将购买高达100亿美元的中国公债--日经(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透12月20日电---日本经济新闻报导称,日本将购买中国公债以实现其外汇储备的多元化,并帮助提升人民币的国际地位.
报导并称,根据拟议中的双边货币和金融协议,日本的外汇基金特别账户可能购买至多7,800亿日圆或100亿美元的人民币计价公债.
该报导称,中国的外汇储备中已经包括日本公债.
日经称,日本还将帮助中国促进人民币离岸市场的发展.日本目前大部分外汇储备以美元形式存在.
根据日经报导,中国2009年国债发行规模为1.4万亿(兆)元人民币(2,209亿美元),较前一年增加55%.报导还称,泰国和尼日利亚已经持有人民币计价公债.
日经称,中日两国还将设立一个联合环保投资基金,日本国际协力银行(JBIC)和日本民间企业将参与其中.
两国领导人周日会晤时可能签署该协议.(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。