〔中日关系〕日本将购买高达100亿美元的中国公债--日经(更新版)

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路透12月20日电---日本经济新闻报导称,日本将购买中国公债以实现其外汇储备的多元化,并帮助提升人民币的国际地位.

报导并称,根据拟议中的双边货币和金融协议,日本的外汇基金特别账户可能购买至多7,800亿日圆或100亿美元的人民币计价公债.

该报导称,中国的外汇储备中已经包括日本公债.

日经称,日本还将帮助中国促进人民币离岸市场的发展.日本目前大部分外汇储备以美元形式存在.

根据日经报导,中国2009年国债发行规模为1.4万亿(兆)元人民币(2,209亿美元),较前一年增加55%.报导还称,泰国和尼日利亚已经持有人民币计价公债.

日经称,中日两国还将设立一个联合环保投资基金,日本国际协力银行(JBIC)和日本民间企业将参与其中.

两国领导人周日会晤时可能签署该协议.(完)