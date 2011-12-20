〔美国债市〕MBS利差收盘涨跌不一和走阔,成交量低於正常水平

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约12月19日电---美国抵押支持证券(MBS)利差周一涨跌不一和走阔,年底临近很多市场人士已经离场准备休长假,而其他人士已基本结账等待来年.Tradeweb数据显示,周一成交量只有30日均值的81%,大部分成交来自30年期/15年期MBS.
MBS价格涨跌不一,票息4.5%至3.5%的30年期MBS价格上涨1+至3+个跳动点,而票息4.5%以上的30年期MBS则下跌1-4个跳动点.低票息的15年期MBS亦升2-4个跳动点,而较高票息券种下跌1+至1个跳动点.由於提前还款风险增加,MBS价格难以维持涨势.票息3.5%至4.5%的MBS较10年期公债利差走阔2+至3个跳动点,而票息5%至6%的MBS利差下挫4-6个跳动点,票息5.5%的MBS利差走势最为靠後.低票息MBS较互换利差持平,而较高票息MBS较互换利差走阔1+跳动点.15年期走势落後于30年期,因新债发行和收益率曲线趋平;吉利美/房利美MBS走高,rolls交易几无变动.
美国周二将公布11月房屋开工年率和建筑许可年率,财政部标售350亿美元五年期公债.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。