〔美国债市〕MBS利差收盘涨跌不一和走阔,成交量低於正常水平

IFR纽约12月19日电---美国抵押支持证券(MBS)利差周一涨跌不一和走阔,年底临近很多市场人士已经离场准备休长假,而其他人士已基本结账等待来年.Tradeweb数据显示,周一成交量只有30日均值的81%,大部分成交来自30年期/15年期MBS.

MBS价格涨跌不一,票息4.5%至3.5%的30年期MBS价格上涨1+至3+个跳动点,而票息4.5%以上的30年期MBS则下跌1-4个跳动点.低票息的15年期MBS亦升2-4个跳动点,而较高票息券种下跌1+至1个跳动点.由於提前还款风险增加,MBS价格难以维持涨势.票息3.5%至4.5%的MBS较10年期公债利差走阔2+至3个跳动点,而票息5%至6%的MBS利差下挫4-6个跳动点,票息5.5%的MBS利差走势最为靠後.低票息MBS较互换利差持平,而较高票息MBS较互换利差走阔1+跳动点.15年期走势落後于30年期,因新债发行和收益率曲线趋平;吉利美/房利美MBS走高,rolls交易几无变动.

美国周二将公布11月房屋开工年率和建筑许可年率,财政部标售350亿美元五年期公债.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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